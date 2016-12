Urner Weihnachten im Globus Zürich

Im Globus Zürich startete Tourismus Uri am 24. November eine vierwöchige Werbekampagne für den Kanton Uri. Eigens dafür wurde ein Alphüttli für rund 50 Personen gefertigt, die Aktion soll sich auch in den nächsten zwei Jahren wiederholen. Täglich erleben die Passanten an der Zürcher Bahnhofstrasse eine andere Urner Aktion wie zum Beispiel urchiges Handwerk aus Isenthal, Produkte vom Klosterhof Seedorf oder Urner Wollhandwerk. Am Dienstag, 6. September, war Altdorfer Tag, die Gemeinde entschied sich, mit der traditionellen «Beenälisuppä» und am Abend mit dem Altdorfer Samichlaus die Passanten zu erfreuen. Geschöpft wurden weit über 2000 Portionen, von den 300 Litern Suppe war am Abend nur noch wenig übrig.

