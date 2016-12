Velofahrer verletzt sich bei Zusammenstoss mit Auto

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wollte der Lenker eines Autos mit Urner Kontrollschildern vom Rathausplatz in die Tellsgasse in Richtung Schattdorf einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Velofahrer. Es kam zu einer Kollision. Der Velofahrer verletzte sich dabei und begab sich später selbstständig in ärztliche Obhit. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken.