WM-Silber für Urner Radballer

Zur Halbzeit des WM-Finalspiels lagen die Athleten von Radsport Altdorf noch mit 3:2 in Führung. Am Ende setzten sich die favorisierten Österreicher durch und holten sich ihren vierten Weltmeistertitel in Folge. 5:6 lautete das Endresultat schliesslich aus Sicht von Roman Schneider und Dominik Planzer. Sie beendeten das Radballtournier der Hallenradsport-Weltmeisterschaften, die vom 2. bis 4. Dezember in Stuttgart durchgeführt wurden, auf dem 2. Rang und damit als Vizeweltmeister. Bronze ging an das Heimteam aus Deutschland.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. Dezember 2016.