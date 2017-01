«Als Gemeinderat lernt man das Dorf am besten kennen»

Werner Zgraggen hat den Bau des Gotthard-Basistunnels über Jahre hinweg begleitet und damit auch einen immensen Wandel der Gemeinde Erstfeld: 20 Jahre im Gemeinderat, zehn davon als Vize-, acht als Präsident.

Dass er so lange in der Erstfelder Politik wirken würde, hatte Werner Zgraggen am Anfang nicht gedacht. «Das hat sich so ergeben, es hat mir immer gut gefallen, war interessant und spannend», sagt der 57-Jährige.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Dezember 2016.