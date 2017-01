«Eine riesige Ehre für mich»

Die Laudatio an der öffentlichen Übergabefeier im Haus für Kunst Uri hielt Landammann Beat Jörg, der neben den kulturellen auch die sozialen Verdienste von Lory Schranz würdigte – insbesondere ihr Engagement für die Integration von Kindern und Behinderten in die Kulturarbeit. «Lory Schranz hat ein grosses Herz stets mit einer immensen Schaffenskraft vereint und uns damit tief berührt», sagte der Regierungsrat. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz in der Theater-, Tanz- und Musikvermittlung sowie den grossen Anstrengungen in der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung habe sie vielen den Zugang zur Kultur geöffnet. Lory Schranz selbst bezeichnete die Auszeichnung als «riesige Ehre», und wurde – passend zu ihrer jahrelangen Kulturarbeit – mit einer theatralischen Überraschung bedacht.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. Januar 2017.

Simon Gisler

Zum Bild: Wie bei der Probe auf der Theaterbühne gelang auch an der Verleihung des «Goldenen Uristiers» nicht alles auf Anhieb. So brauchte Landammann Beat Jörg einige Versuche, bis der «Goldene Uristier» endlich am Jackett von Lory Schranz haftete. (Foto: Simon Gisler)