«Momänt & Co.» feierte Premiere

Die Verantwortlichen von «Momänt & Co.» haben sich entschieden, das Theaterstück «Hochzeit» in die Fünfzigerjahre zu versetzen. Der Einakter erzählt vom Bedürfnis des Menschen nach Anerkennung und Liebe, es sprüht und funkelt vor Vitalität und Witz. Die Inszenierung ermöglicht einen heiteren Blick auf ein Hochzeitsfest, das nach allen Regeln der Kunst bachab geht. Am Ende dieses «schönsten Tages im Leben des Brautpaars» sind nicht nur die Möbel in die Brüche gegangen, auch die scheinbare Idylle, und die gutbürgerliche Fassade der Hochzeitsgesellschaft bröckelt. In der neusten Produktion von «Momänt & Co.» unter der Regie von Jürg Schneckenburger spielen viele neue, aber nicht unbekannte Gesichter mit. Die Premiere fand am Samstag, 7. Januar, statt. Bis am 10. Februar wird noch rund 20 Mal geheiratet. Weitere Infos unter www.theater-uri.ch.

Doris Marty