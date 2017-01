«Seven» heisst der Star des Tonart Festival 2017

Am 10. und 11. März findet in Altdorf bereits die 12. Auflage des Tonart Festivals statt. Die Organisatoren haben ein soulig-poppiges Line-Up zusammengestellt. Als Hauptact tritt am Samstag, 11. März, Topstar «Seven» auf die Bühne des Theater(uri). Der in der Schweiz seit langem bekannte Soulsänger schaffte im vergangenen Jahr auch in Deutschland den Durchbruch. Hauptact am Freitag, 10. März, wird «Malky» sein. Das Duo aus Deutschland wird vom musikalischen Leiter des Tonart Festivals, Philipp Truniger, als Geheimtipp angepriesen. Wie in den vergangenen zwei Jahren wird «Take This» als Hausband des Tonart Festivals agieren und mit zahlreichen Supporting Acts zusammenspielen. In diesem Jahr werden William White, Gustav, Ade und Häni von «Halunke», Baze, Nemo, Damian Lynn und Shem Thomas erwartet. Seit Montag, 16. Januar, läuft der Vorverkauf.