«Wir unterschätzen die Schutzfunktion des Waldes»

Das Holzen hatte schon früher einen grossen Stellenwert in unserer Region, schreibt Elias Arnold in seiner Vertiefungsarbeit. Es war in den Bergregionen sogar ein ertragsrelevanter Überlebensfaktor. Doch wie sieht das heute aus? Welches sind die wichtigsten Unterschiede vom Holzen von früher zu heute?

Genau wie Elias Arnold stellen seit Montag über 120 Lernende des BWZ Uri ihre Vertiefungsarbeiten vor.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Februar 2017.