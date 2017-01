45 Vorschläge für «Urnerin oder Urner des Jahres»

Für Personen, die Ausserordentliches geleistet haben, hat das «Urner Wochenblatt» den Titel «Urnerin oder Urner des Jahres» geschaffen. Seit Dezember konnten die Leserinnen und Leser des «Urner Wochenblattes» nun Vorschläge machen, wer als «Urnerin oder Urner des Jahres 2017» ausgezeichnet werden soll. Und das Interesse an den Nominationen war riesig. Rund 130 Talons und Mails gingen bei der Redaktion ein. Insgesamt 45 Personen oder Institutionen wurden zur Wahl vorgeschlagen. Die Jury, bestehend aus Landgerichtspräsidentin Agnes Planzer Stüssi, Altständeratspräsident Hansheiri Inderkum, UW-Chefredaktor Markus Arnold sowie den beiden Redaktorinnen Martina Tresch-Regli und Doris Marty hat am Donnerstag, 12. Januar, nun die Nominierten für die diesjährige Wahl bestimmt. Die Nominationen werden in der nächsten Woche bekannt gegeben. Dann beginnt auch die eigentliche Publikumswahl «Urnerin oder Urner des Jahres 2017».