Abbruch des A2-Viadukts beginnt

Seit Dezember 2016 ist der Gotthard-Basistunnel fahrplanmässig in Betrieb. Nach dem Rückbau der SBB-Stammlinie wird das Viadukt vor Erstfeld nicht mehr benötigt. Die Überführung wird zurückgebaut. Dies ist die letzte grössere Arbeit, die im Zusammenhang mit dem Bau des Gotthard-Basistunnels im Kanton Uri umgesetzt wird. Wie die Urner Baudirektion mitteilt, starten am kommenden Montagstarten die Vorarbeiten für den Rückbau des Viadukts. Ab 6. Februar 2017 ist es nicht mehr befahrbar. Ein Betonbeisser wird das Bauwerk vom Boden aus Stück für Stück abbrechen. Der Verkehr von der Gotthardstrasse Richtung A2 wird vom neuen Kreisel Lindenried via Fraumattstrasse, Schlenggenweg und Breiteli umgeleitet. Bis Ende März ist der Abschnitt Lindenried bis Fraumattstrasse nur einspurig befahrbar. Eine Lichtsignalanlage sowie Lotsen regeln den Verkehr. Es wird empfohlen, ab dem 6. Februar bis Ende März 2017 nach Möglichkeit auf die Autobahnzubringer Amsteg oder Flüelen auszuweichen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom UW vom 28. Januar 2017