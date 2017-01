Als sich Frau Frühling in den Urschner Winter verliebte

Es war der 4. Februar 1956. An diesem Tag kam Pat Spring-Smyth das erste Mal nach Andermatt. Eine zweitägige Reise lag hinter ihr. In England war sie gestartet, zuerst reiste sie mit dem Schiff nach Calais, Frankreich, und danach mit dem Zug in die Schweiz, bis sie das Urner Hochtal erreichte. «Ich reiste nicht allein. Ich war mit einer Gruppe von etwa 20 Leuten unterwegs», erinnert sie sich. Gerade einmal 21 Jahre war Pat alt. Es war das erste Mal, dass sie England verliess. Ihre Eltern hatten ihr zum Geburtstag einen Skiurlaub geschenkt. «Bekannte meiner Familie reisten mit dieser Gruppe in die Skiferien. Deshalb kamen sie auf die Idee, mich in dieser Gruppe mitreisen zu lassen.» Die Gruppe – das war der «White Hare Skiclub». White Hare, also der Schneehase, war das Markenzeichen des Klubs, der einst als Freundschaftsskiclub zwischen Andermatt und England gegründet worden war. Ein Klub, so legendär in Andermatt wie die Skisaisons damals.

Martina Tresch-Regli

