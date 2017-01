Auf dem Urnerboden ist eine Ära zu Ende

Kundennähe. Dieser Begriff, der gerne für Werbezwecke verwendet wird, war bei der Filiale der Raiffeisenbank Urnerboden eine Selbstverständlichkeit und ging sogar noch einen Schritt weiter: Bereits vor dem Haus vis-à-vis der Alpkäserei Urnerboden begrüsste schwanzwedelnd und stürmisch Wachhund Rino die Bankkunden mit einem Holzstecken im Mund und forderte sie zum Spiel auf. Das eigentliche Bankgeschäft fand anschliessend nicht in einer modernen, sterilen und unpersönlichen Schalterhalle, sondern am Küchentisch statt. Nicht selten wurde ein «Schwarzes» dazu serviert, denn die meisten der Kunden kennt die Filialleiterin persönlich und man ist per Du. Vreni Gisler führte während Jahrzehnten – wie viele weiss sie nicht mehr genau – die Filiale, die zur Raiffeisenbank Schächental gehörte. Seit Freitag, 30. Dezember, ist dieses Kapitel Geschichte. Die Filiale wurde Ende Dezember 2016 geschlossen. Die nächste Filiale befindet sich in Glarus oder in Altdorf.

Mehr dazu im UW vom 4. Januar 2017.

Doris Marty