Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen – niemand verletzt

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, kam es am Donnerstag, 5. Januar, gegen 17.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zwei Lieferwagen und ein Personenwagen mit Schweizer Kontrollschildern fuhren auf der Autobahn A2 in Gurtnellen Richtung Süden. Auf der Höhe des Rastplatzes Gurtnellen herrschte zu dieser Zeit starker Schneefall. Deshalb mussten einige Fahrzeuglenker ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn anhalten. Infolge dieser stehenden Fahrzeuge auf der Autobahn kam es zu einer Staubildung und darauffolgend zu einer Auffahrkollision zwischen den drei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 25’000 Franken. Die vor Ort durchgeführten Tests auf Alkohol verliefen bei allen Beteiligten negativ. Bei diesem Verkehrsunfall standen ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.

Kapo Uri