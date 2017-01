Auto kollidiert mit Kandelaber

Am Donnerstagnachmittag, 19. Januar, kurz nach 13.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse von Silenen Richtung Amsteg. Nach einem Überholmanöver bremste er sein Fahrzeug ab, wodurch das Fahrzeugheck nach links ausbrach. In der Folge kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschliessend mit einem Kandelaber der Strassenbeleuchtung. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an der Strassenbeleuchtung beträgt rund 10'000 Franken, jener am Fahrzeug rund 5'000 Franken.

Kapo Uri