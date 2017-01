Dätwyler steigert Umsatz in beiden Konzernbereichen

Verschiedene einmalige Situationen in beiden Konzernbereichen hätten eine stärkere organische Entwicklung verhindert, schreibt das Altdorfer Grossunternehmen in einer am Freitag veröffentlichten Medienmitteilung. So habe der Konzernbereich Sealing Solutions mit Kapazitätsengpässen im Marktsegment Health Care und mit Verzögerungen im Civil Engineering Projektgeschäft zu kämpfen gehabt. Im Konzernbereich Technical Components hätten Sortimentsbereinigungen und die Vereinheitlichung der Rabattpolitik den Umsatz erwartungsgemäss negativ beeinflusst. Dank führenden Positionen habe der Konzernbereich Sealing Solutions den Nettoumsatz um 6,7 Prozent steigern können, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Und im Konzernbereich Technical Components sei es nach mehreren Jahren mit negativer Umsatzentwicklung im Jahr 2016 gelungen, den Trend zu brechen und den Nettoumsatz leicht zu steigern.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Januar 2017.

UW