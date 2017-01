Der Kapuzinerorden verlässt Andermatt

Am 1. Januar wurde die Wetterbeobachtung im Pfarrhaus Andermatt nach 153 Jahren eingestellt. Im November dieses Jahres wird in der Pfarrei eine noch weitaus längere Ära zu Ende gehen. Nach 329 Jahren hat die Leitung der Schweizer Kapuziner nämlich beschlossen, die Pfarrei Andermatt an das Bistum Chur zurückzugeben. Der Entscheid tritt auf Ende des laufenden Kirchenjahres in Kraft. Somit wird Andermatt anfangs Dezember nach mehr als drei Jahrhunderten erstmals einen Pfarrer haben, der nicht dem Kapuzinerorden angehört.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. Januar 2017.

Simon Gisler

Zum Bild: Keiner der 50 Kapuzinerpfarrer hat so lange in Andermatt gewirkt wie Marzell Camenzind. Wer im Dezember auf den 72-Jährigen folgen wird, ist noch nicht bekannt. (Foto: Erich Herger (Archiv UW))