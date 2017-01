Der Urner «Wahlkampf» ist nun eröffnet

45 Personen wurden von den Leserinnen und Lesern des «Urner Wochenblattes» zur Nomination vorgeschlagen. Sie alle hatten in den Jahren 2015/16 Ausserordentliches in Uri oder für Uri geleistet. Die Jury hat am vergangenen Donnerstag getagt und dabei acht Personen für die Publikumswahl nominiert.

Nominiert wurden Persönlichkeiten aus dem ganzen Kanton in den Bereichen Sport, Kultur, Tourismus, Gesellschaft und Politik. Jedoch nur eine Person kann den Ehrenpreis, der vom «Urner Wochenblatt» alle zwei Jahre vergeben wird, gewinnen. Folgende «Anwärter» stehen zur Wahl: Spitzenschwinger Andi Imhof, Kulturfrau Franziska Dahinden, Isenthals Tourismuspräsident Walter Zurfluh, die zurückgetretene Nationalrätin Gabi Huber, Ski-Nachwuchsstar Aline Danioth, Filmemacher Felice Zenoni, Pro-Audito-Präsidentin Irena Zurfluh und der ehemalige Chefarzt Urs Marbet.

In den UW-Ausgaben bis am 11. Februar werden nun jeweils auf einer Extraseite die Nominierten vorgestellt. Mittels Talon können die UW-Leserinnen und -Leser ihre Stimme abgeben. E-Paper-Abonnenten können ein UW-Exemplar mit Originaltalon anfordern (info@urnerwochenblatt.ch). Einsendeschluss ist der Montagmittag, 13. Februar. Verliehen wird der Preis, der vom Isenthaler Holzbildhauer Peter Bissig geschaffen wurde, in einer feierlichen Zeremonie am 15. Februar beim «Urner Wochenblatt» in Altdorf.

Zum Bild: Sie sind die Nominierten für den Preis «Urner/Urnerin des Jahres»: (oben, von links) Andi Imhof, Franziska Dahinden, Walter Zurfluh und Gabi Huber; (unten, von links) Aline Danioth, Felice Zenoni, Irena Zurfluh und Urs Marbet. (Fotos: Archiv UW)