Die Urner Gemeinden erwarten 2017 viele Projekte

Die 20 Urner Gemeinden haben auch 2017 wieder einiges vor, wie eine Umfrage bei den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten zeigt. In einigen Gemeinden werden die Weichen für grosse Veränderungen gestellt. Seedorf und Bauen etwa nehmen die Verhandlungen über eine Fusion auf. Eine solche könnte auch in Isenthal zum Thema werden, wenn die Gemeinde ihre Ämter künftig nicht mehr besetzen kann. Die Gemeinden im Talboden wird in diesem Jahr vor allem die West-Ost-Verbindung beschäftigen.

Was die 20 Urner Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten vom Jahr 2017 erwarten in der Ausgabe von 4. Januar 2017.