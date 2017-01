Die wohl längste Après-Ski-Bar der Welt

Im Beisein von Samih Sawiris sowie prominenten Gästen hat sich der neue Après-Ski-Barwagen – ein umgebauter Panoramawagen des Glacier Express – am Samstag, 14. Januar, erstmals auf den Weg von Andermatt Richtung Oberalppass gemacht. Im Innern des Wagens gibt es einen Bar- und Loungebereich. Die Aussengestaltung entstand durch das Künstlerduo Patrick Wehrli und Alex Hohl von artworks.ch.

Franz-Xaver Simmen, CEO von Andermatt Swiss Alps, sagte mit einem Augenzwinkern, es handle sich wohl um die längste Ski-Bar der Welt: von Andermatt via Oberalp bis Disentis. Die Après-Ski-Bar verkehrt vorerst bis am 17. April täglich. Der Wagen wird an die jeweiligen Regionalzüge der MG-Bahn angehängt und hält an allen Stationen der Strecke gemäss Fahrplan. Die Fahrt ist im Skiticket enthalten oder mit einem normalen Zugbillet möglich.

Markus Arnold

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. Januar 2017.