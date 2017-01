Ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Am Samstag, 7. Januar, kurz nach 04.00 Uhr, eilte auf der Gotthardstrasse in Silenen ein Fussgänger einem abfahrenden Gesellschaftswagen entgegen. Die Person strauchelte auf dem schneebedeckten Trottoir und geriet mit dem Fuss unter das Hinterrad des abfahrenden Fahrzeuges. Dabei wurde der Fuss durch das Hinterrad überrollt und die Person zog sich Fussverletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst Uri in das Kantonsspital Uri überführt. Die durchgeführten Tests auf Alkohol verliefen beim Fahrer negativ. Beim Fussgänger wurde ein positiver Wert gemessen. Bei diesem Verkehrsunfall standen der Rettungsdienst Uri sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.

Kapo Uri