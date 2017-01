Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntag, 8. Januar, kurz nach 09.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Aargauer Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Gurtnellen in Richtung Norden. Ausgangs des Intschi 1 Tunnels geriet das Fahrzeug ins Schleudern, rutschte über beide Fahrbahnen und kollidierte mehrmals links und rechts mit den dortigen Verkehrseinrichtungen beziehungsweise Fahrbahnbegrenzungen. Die Mitfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst Uri in das Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden am Personenwagen und an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf rund 20'000 Franken. Der beim Fahrer durchgeführte Test auf Alkohol verlief negativ. Bei diesem Verkehrsunfall standen der Rettungsdienst Uri, der Strassenunterhalt des Amtes für Betrieb Nationalstrasse, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.

Kapo Uri