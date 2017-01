Feuerverbot oberhalb der Nebelgrenze wird aufgehoben

Am 29. Dezember erliessen die Gemeinden Altdorf, Andermatt, Bürglen und Schattdorf ein absolutes Feuerverbot. Bevölkerung und Feriengäste hätten viel Verständnis für diese Einschränkung gezeigt, heisst es in einer Mitteilung des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär. Die drohende Gefahr von Waldbränden durch Raketen und Feuerwerk sei allgemein ernst genommen worden. Das Feuerverbot wird in folgenden Gebieten per sofort aufgehoben: Andermatt ganzes Gemeindegebiet; Altdorf, Gebiet Eggberge; Bürglen, Gebiet Haldi und Gebiet Biel und Schattdorf, Gebiet Haldi. Im Umgang mit offenem Feuer im Freien ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten, bis weitere Regen- oder Schneefälle eintreffen.