Hoher Sachschaden nach Kollision mit Stützmauer auf Axenstrasse

Kurz von 7.45 Uhr hat ein Autofahrer am Montag, 23. Januar, einen Unfall auf der Axenstrasse in Siksikon verursacht. Der Fahrer des Wagens war in Richtung Brunnen unterwegs, als er eigenen Angaben zu Folge die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor und auf Höhe des Feuerwehrlokals mit einer Stützmauer an der rechten Strassenseite kollidierte. Laut Bericht der Kantonspolizei Uri gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Franken.

Unverletzt blieben auch die Beteiligten eines Unfalls am Montagmorgen, 23. Januar, in Bürglen. Gegen 8.00 Uhr wollte eine Autofahrerin vom Parkplatz bei der Raiffeisenbank Schächental in Bürglen in die Klausenstrasse Richtung Altdorf einbiegen. Laut Bericht der Kantonspolizei Uri übersah sie dabei einen in Richtung Spiringen fahrenden Personenwagen und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Franken.