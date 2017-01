Kantonsspital Uri ist regionales Traumazentrum

Im Dezember des vergangenen Jahres ist das Kantonsspital Uri als regionales Traumazentrum zertifiziert worden. Die Behandlung von schwerverletzten Patientinnen und Patienten erfolgt dabei in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks Zentralschweiz. Die Zertifizierung als Traumazentrum setzt hohe Standards bezüglich Organisation und Abläufe in der Versorgung von Schwerverletzten voraus. Die am Kantonsspital Uri tätigen Fachärzte decken ein vielseitiges Spektrum in der Traumatologie ab, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantonsspitals. So seien unter anderem die Bereiche Spezielle Unfallchirurgie, Neurochirurgie und Orthopädie mit ausgewiesenen Spezialisten vertreten. Daneben würden paramedizinische Disziplinen wie die Labormedizin und Radiologie sowie die Notfallabteilung und der Rettungsdienst eine hochstehende medizinische Versorgung sicherstellen, heisst es seitens des Kantonsspitals.

