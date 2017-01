Lastwagen mit massiven Mängeln und Verstössen aus dem Verkehr genommen

Am Mittwoch, 4. Januar, führte eine Patrouille der Kantonspolizei Uri einen Lastwagen mit deutschen Kontrollschildern zu einer Kontrolle ins Schwerverkehrszentrum Uri in Erstfeld. Dabei stellten die Kontrollorgane des Schwerverkehrszentrums fest, dass der griechische Fahrzeuglenker massiv gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV) verstossen hatte, heisst es in einer Mitteilung der Urner Kantonspolizei. Es konnten insgesamt 15 Übertretungen gegen die ARV festgestellt werden. Zudem fuhr der LKW-Lenker während mindestens drei Tagen ohne gesteckte Fahrerkarte im digitalen Fahrtenschreiber. Die Kontrolle des Fahrzeugs ergab eine Überlast von rund 2500 Kilogramm. Bei der technischen Kontrolle wurden massive Rissbildungen bei einer Bremsscheibe, abgenutzte Bremsbeläge sowie sichtbare Karkassen bei zwei Reifen festgestellt. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt; der Fahrer zuhanden der Staatsanwaltschaft Uri verzeigt.

Kapo Uri