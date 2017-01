Linksufrige Neat-Zufahrt wieder Thema

Die Züge rollen bereits durch den Gotthard-Basistunnel. Der Ausbau der Zufahrtslinie ist aber noch nicht realisiert. Im Zusammenhang mit dem Auftrag des Bundesrates, eine oberirdische Alternative zum Projekt «Tiefbahnhof Luzern» zu erarbeiten, bringt der Zürcher Bauingenieur und Verkehrsplaner Paul Stopper, der als einer der Väter der Zürcher Durchmesserlinie gilt, die linksufrige Neat-Zufahrt via Stans wieder ins Spiel. Paul Stopper findet, die Gelegenheit sei günstig, sich noch einmal ernsthaft mit dieser Möglichkeit zu befassen. Die Option «Seelisberg» bringe viele Vorteile. So würde die Reisezeit ab Luzern in den Süden deutlich verkürzt – ohne Nachteile für Reisende aus dem Raum Zürich. Zudem sei die «Stanser»-Variante deutlich günstiger als die Linienführung via Schwyz.

Carlo Schuler

Mehr dazu in der UW-Ausgabe am 7. Januar 2017.