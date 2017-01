Mari Russi eröffnet Kunstgalerie

Sehr gross war das Interesse an der ersten Ausstellung von «Kunst im Rohbau» an der Gotthardstrasse 102 in Andermatt. Eingeladen hatten Mari Russi und Lesley Pollock. Gemeinsam haben die Freundinnen die Kunstgalerie beim Dorfeingang eröffnet. Die Andermatterin und die Kanadierin konnten sich damit einen lange gehegten Wunsch erfüllen: «Für uns ist heute ein Traum wahr geworden», sagte Mari Russi anlässlich der Vernissage vom 26. Dezember. Die Idee der beiden Freundinnen ist es, eine Galerie und ein Atelier zu betreiben und so einen Treffpunkt für Leute zu schaffen, die Freude an der Kunst haben. «Wir sind so stolz, nun hier zu stehen und auch noch grossartige Künstler bei uns zu haben», so Mari Russi. Die erste Ausstellung gestalten die Steinbildhauer und Künstler Gedeon Regli senior und junior. Sie stellen derzeit ihre Werke aus Stein, Holz oder Chromstahl aus. Im Weiteren werden Bilder des portugiesischen Künstlers Frederico Morim gezeigt. Die aktuelle Ausstellung dauert bis Ende Januar und wird voraussichtlich noch verlängert. Nebst der Ausstellung organisieren Mari Russi und Lesley Pollock auch einen Malkurs. «Wir wollen damit sowohl den Touristen als auch den Einheimischen etwas bieten», erklärt Mari Russi auf Anfrage. Sie hofft, mit diesem neuen Angebot mehr Leute nach Andermatt zu locken.

