Neue Anstellung für Projekta-Mitarbeitende

Die IUB Engineering AG mit Sitz in Bern baut ihren Standort in Altdorf aus. Sie übernimmt von der sich in Konkurs befindenden Projekta AG die 13 Mitarbeitenden aus dem Bereich Bau inklusive der vier Lernenden. Die Mitarbeitenden der konkursiten Firma, welche im Bereich Umwelt tätig waren, finden eine neue Anstellung bei der Enviso AG.