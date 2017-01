Neuer Rekord beim Vorverkauf

Zum insgesamt 12. Mal geht am 10. und 11. März das Tonart Festival in Altdorf über die Bühne. Im diesjährigen Line-up sind Seven, Malky, Gustav, William White, Baze und Nemo (nominiert für den Swiss Music Award als «Best Talent») vertreten. Innerhalb von 48 Stunden waren sämtliche Festivalpässe wie auch die Tickets für den Festival-Samstag restlos ausverkauft, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Wir sind sprachlos», wird der musikalische Leiter des Festivals, Philipp Truniger, zitiert. Weitere Tickets werden nicht mehr in den Vorverkauf gelangen. «An der Abendkasse hat es aber vielleicht noch einige wenige Tickets. Auf unserer Website www.tonartfestival.ch gibt es jeweils die aktuellen Informationen dazu», so Philipp Truniger weiter. Noch erhältlich sind Tickets für den Eröffnungstag des Tonart Festivals mit dem deutschen Duo Malky. «Ein absoluter Geheimtipp, den man sich nicht entgehen lassen sollte», so Philipp Truniger. Am Freitag, 10. März, wird die Tonart-Hausband Take This zudem mit William White, Gustav, Häni («Halunke») und «Ade» auf die Bühne treten.

UW