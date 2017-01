Polizei verzeichnet ruhigen Silvester

Die Nacht von Silvester auf Neujahr verlief aus Sicht der Kantonspolizei Uri ohne nennenswerte Ereignisse. «Es wurde mit Normalbestand patrouilliert, ein Zusatzaufgebot war nicht nötig», erklärt Gusti Planzer, Stabschef der Kantonspolizei Uri auf Anfrage. Auch auf der Strasse blieb es ruhig: Die Polizei verzeichnete keine Unfälle mit Verletzten. Im Vergleich zu anderen Jahren sei die Silvesternacht ruhig verlaufen. «Rund ein Dutzend Meldungen ging in diesem Zeitraum insgesamt ein, davon drei Meldungen wegen Nachtruhestörungen.» Die im Dienst stehenden Polizeiangehörigen hätten über die Festtage ein spezielles Augenmerk auf die Einhaltung des am 29. Dezember verordneten Feuerverbots über der Nebelgrenze gerichtet. «Dieses ist grösstenteils eingehalten worden», meint Gusti Planzer. «Einzig in Andermatt meldete sich eine Person wegen der Nichteinhaltung des Feuerverbots.»

Auch einem anonymen Hinweis, der an verschiedene Medien und an die Polizei verschickt wurde, wonach in einem Altdorfer Restaurant «eine Silvesterparty der besonderen Art mit Marihuana und Kokain in grossen Mengen» angeboten werde, ging die Kantonspolizei nach. «Wir waren mit zivilen und uniformierten Leuten vor Ort und haben einzelne Personen kontrolliert. Zu einer Anzeige ist es aber nicht gekommen», weiss Gusti Planzer. Er betont, dass die Polizei in diesem Gebiet immer wieder gezielte Kontrollen durchführe und dabei schon mehrere Betäubungsmittelkonsumenten zur Rechenschaft gezogen habe.

Doris Marty