Polizistin bei Einsatz in Altdorf verletzt

Am Mittwoch, 18. Januar, kurz nach 12.30 Uhr, kam es beim Hochhaus in Altdorf zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Eine Polizeipatrouille hatte den Auftrag, einem 44-jährigen Schweizer eine amtliche Verfügung zuzustellen. Bei dieser Amtsverrichtung griff der Mann eine Polizistin der Kantonspolizei Uri an und verletzte sie. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur Abklärung ins Kantonsspital Uri gebracht; dieses konnte sie in der Zwischenzeit wieder verlassen. Der zweite Polizist blieb unverletzt. Weitere Abklärungen, insbesondere zum genauen Tatablauf, sind im Gange. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Haft.