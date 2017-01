Regierung will Schuldenbremse lockern

Auf den Kanton Uri kommen in den nächsten Jahren grosse Investitionen zu, darunter insbesondere der Neu- und Umbau des Kantonsspitals. Aus dem Nettovermögen von gut 90 Millionen Franken in der Kantonskasse dürfte dadurch bis 2021 eine Nettoschuld werden. Das Problem: Mit der heute geltenden Schuldenbremse ist das fast nicht möglich. Der Regierungsrat empfiehlt deshalb, eine im November eingereichte Motion der SVP als erheblich zu erklären. Für die kommende Phase erhöhter Investitionen müsse die Schuldenbremse vorübergehend gelockert werden. Anschliessend sei neben dem Ziel einer auf die Dauer ausgeglichenen Erfolgsrechnung insbesondere auch der Nettoverschuldung erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, heisst es in der Antwort des Regierungsrates.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Februar 2017.

Mathias Fürst