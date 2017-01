Seelisbergtunnel nach Fahrzeugbrand gesperrt

Auf der Fahrt in Richtung Nidwalden ist am Dienstag, 10. Januar, ein Fahrzeug im Seelisbergtunnel in Brand geraten. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte ein, verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Der Tunnel wurde rasch gesperrt, weitere Fahrzeuge waren nicht betroffen, so eine Sprecherin der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage.

Die A2 wurde wegen des Fahrzeugbrandes gesperrt.