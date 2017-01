Selbstkollision auf der A2

Am Mittwoch, 18. Januar, kurz nach 14.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Sattelmotorfahrzeugs mit rumänischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Im Bereich der Autobahnausfahrt Amsteg bremste der Lenker nach eigenen Angaben sein Fahrzeug ab, wodurch dieses nach rechts ausscherte und in der Folge mit einem Aufpralldämpfer kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken.

Kapo