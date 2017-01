Spektakel und beste Rollhockeywerbung am Final 4 in Seedorf

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass der Rollhockeysport im Kanton Uri stark verankert ist. Die Zuschauerzahlen des diesjährigen Final 4 in Seedorf sprechen Bände. So durften die Organisatoren am Freitag und Samstag je gegen 800 Zuschauer in der Halle begrüssen. Aus sportlicher Sicht startete der Anlass mit einer herben Enttäuschung. Das Herrenteam des RHC Uri scheiterte im Halbfinale im Penaltyschiessen am RHC Dornbirn.

Die Urner Damen landeten dagegen im Final, wo sie dann allerdings gegen den RHC Vordemwald kapitulieren mussten.

