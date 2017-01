Stiftung Phönix Uri lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Stiftung Phönix Uri kümmert sich seit über 20 Jahren um Menschen mit einer psychischen Behinderung und Krankheit. 18 Klienten haben an der Hagenstrasse 50 in Altdorf ein Zuhause gefunden, in dem sie sich wohl und sicher fühlen. Zugleich erfahren sie so viel Fürsorge und Pflege, um ein so weit wie möglich selbstständiges Leben führen zu können. Da sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter anderem an der Altersstruktur der Bewohnerinnen und Bewohner einiges geändert hat, war eine Erweiterung des Wohnheims nötig geworden. Nach einem Jahr Bauzeit ist der Anbau fertig und wird am Samstag, 4. Februar, bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Januar 2017

Franka Kruse