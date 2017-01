In Uri erlegter Wolf wurde bereits früher angeschossen

Ein Wolf richtete im vergangenen Sommer grossen Schaden bei Urner Nutztieren an. Insgesamt wurden 77 Schafe, zwei Ziegen und ein Rind durch den Wolf getötet oder verletzt. Weshalb er, nachdem die Schadenschwelle gemäss Jagdgesetzgebung erreicht worden war, zum Abschuss freigegeben wurde. Am 28. Juli wurde der Wolf schliesslich im Gebiet Surenen/Blackenalp erlegt. Untersuchungen am Kadaver des Wolfs durch die Universität Bern haben nun gezeigt, dass der gut genährte und etwa ein bis zwei Jahre alte Wolf neben der tödlichen Schussverletzung bereits eine ältere, bereits teilweise abgeheilte Schussverletzung am linken Unterarm hatte. Gemäss Untersuchung musste diese Wunde bereits etwa sieben Wochen alt gewesen sein, als der Wolf erlegt wurde. Es muss also davon ausgegangen werden, dass Ende Mai/Anfang Juni illegal auf den Wolf geschossen wurde. Infolge des grossen Aktionsradius der Wölfe kommen neben dem Kanton Uri auch die umliegenden Gebiete infrage, wie die Urner Sicherheitsdirektion mitteilt. Das Amt für Forst und Jagd hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht.

