In Uri stehen fast doppelt so viele Fördergelder zur Verfügung

Mit dem Förderprogramm unterstützen Bund und Kantone die Bauherren in den Bereichen Gebäudehülle, Haustechnik, Solaranlagen und Energieberatungen. In den vergangenen Jahren wurden in Uri jährlich über 1 Million Franken Fördergelder ausbezahlt. Mit dem neuen Jahr wird das Förderprogramm deutlich ausgebaut. An der Medienkonferenz vom 23. Januar erläuterte die Baudirektion Uri unter der Leitung von Regierungsrat Roger Nager die Neuerungen. So werden Urner Hausbesitzer bei der Investition in die Wärmedämmung mit doppelt so viel Geld unterstützt wie bisher. Aber auch beim Ersatz von Heizungen und Haustechnik werden die Beiträge angehoben. Insgesamt stehen fürs Jahr 2017 rund 2 Millionen Franken bereit. Die zusätzzlichen Finanzen stammen mehrheitlich aus der CO2-Abgabe des Bundes. Neu könne zudem alle Fördergesuche online eingegeben werden.

Markus Arnold

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. Januar 2017.