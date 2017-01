Verhandlung über Tötungsdelikt in der «Mühle» vor Obergericht

Im März 2013 wurde der Wirt des Restaurant Mühle in seinem Gastbetrieb mit insgesamt 14 Messerstichen getötet. Das Urner Landgericht verurteilte 2015 den geständigen Täter, ein heute 56-jähriger Urner, wegen Mord und qualifiziertem Diebstahl zu 16 Jahren Freiheitsstrafe. Am Mittwoch, 25. Januar, fand vor Obergericht die Berufungsverhandlung statt. Der Verteidiger kritisierte, das Landgericht habe sich bei seinem Urteilsspruch zu sehr von Emotionen leiten lassen. Zwar sei die Tat unbestrittenermassen grausam und verwerflich, erfülle aber die strafrechtlichen Kriterien des Mordes nicht. Ausserdem seien verschiedene strafmildernde Umstände zu wenig berücksichtigt worden. Sein Mandant soll deshalb wegen vorsätzlicher Tötung und einfachem Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt werden, sagte der Verteidiger. Der Oberstaatsanwalt geht hingegen weiterhin von einem Raubmord aus. Der Mann habe finanzielle Probleme gehabt und den Wirt umgebracht, um an sein Geld zu kommen. Somit sei der Tatbestand des Mordes und des Raubes erfüllt, wofür 17 Jahre Freiheitsstrafe gerechtfertigt seien, zumal der Mann keine echte Reue zeige. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Mann unter Tränen bei der Familie des Opfers. Das Urteil wird in einer öffentlichen Verhandlung verkündet.

Mathias Fürst