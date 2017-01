Warum sich Seven auf seinen Auftritt in Altdorf besonders freut

Kaum war zu lesen, dass Seven zum Tonart Festival nach Altdorf kommt, begann der Sturm auf die Konzerttickets im Vorverkauf. Bekanntlich waren die Pässe für das Festival, das am 10. und 11. März im Theater(uri) stattfindet, innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Auch Seven freut sich auf seinen Auftritt in Altdorf. Ganz besonders darauf, mal wieder auf einer kleineren Bühne, ganz nah bei seinen Fans, zu singen. Das hat er im Interview mit dem «Urner Wochenblatt» verraten. Erzählt hat er aber auch, warum er sich Seven nennt, und wie es ist, mit seinen Helden «Fanta 4» auf Tour zu gehen.

