Weitere Überbauung in der Allenwinden

In der Allenwinden in Altdorf ist eine weitere Überbauung geplant. Im vergangenen Dezember wurde das Grundstück mit der sogenannten «Dätwyler Villa» an die Wettstein Immoconsulting AG in Stansstad verkauft, welche bereits Wohnüberbauungen in Altdorf realisiert hat. Klar ist: die Villa – der ehemalige Wohnsitz von Peter Dätwyler – soll abgerissen werden. Auf dem gut 10'000 Quadratmeter grossen Grundstück soll stattdessen eine Wohnüberbauung entstehen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Januar 2017.

Mathias Fürst