Werner Jauch wird neuer Vorsitzender der EWA-Geschäftsleitung

Werner Jauch (44) ist gebürtiger Urner und hat seine berufliche Laufbahn 1989 mit der Lehre als Elektromonteur bei EWA gestartet. Nach seinem Studium als Elektroingenieur HTL/FH an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur (HTA) absolvierte er zwei Masterstudiengänge in Management, Betriebswirtschaft und Unternehmensführung an der Hochschule für Wirtschaft Luzern (HSW). Ein drittes Studium zum Executive Master in Business Administration (EMBA) Luzern schloss er 2015 ab.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 11. Januar 2017.