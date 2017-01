Ziege Milena bringt vier gesunde Gitzi zur Welt

Das Erstaunen war gross am Mittwoch, 11. Januar, im Stall von Tino und Valo Gisler in Bürglen. Um 10.30 Uhr war es so weit, Ziege Milena brachte vier gesunde Gitzi zur Welt. «Das ist einfach wunderschön und hat uns alle riesig gefreut», sagt Tino Gisler.

Die Mutter, eine Toggenburger Ziege, ist im Kanton Uri alles andere als eine Unbekannte. 2015 wurde «Milena» mit dem Titel «Miss Uri» ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer holte die «Eldorade»-Tochter gar den Titel «Miss Rothenthurm».

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 14. Januar 2017.