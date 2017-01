Zwei Urner präparieren WM-Pisten in St. Moritz

Dort, wo in gut einer Woche künftige Weltmeisterinnen und Weltmeister mit ihren Skiern dem Zielgelände Salastrains entgegenbrettern werden, posieren Elias Zgraggen und Heinz Baumann vor ihren Pistenbullys. Sie arbeiten bereits mehrere Wintersaisons als Pistenfahrzeugfahrer bei den St. Moritzer Bergbahnen Engadin Mountains. Nun sind die beiden Attinghauser mit einer besonderen Aufgabe beauftragt worden. Unter der Leitung der WM-Verantwortlichen sind sie in einem kleinen, ausgewählten Team massgeblich am Bau der WM-Rennpisten beteiligt. Somit gehören sie zu den Privilegierten, welche die abgesperrte Strecke befahren dürfen.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 28. Januar 2017.