Zwei Verletzte nach Auffahrkollision

Aufgrund der Sperrung des Seelisbergtunnels kam es am Dienstag, 10. Januar, kurz vor 12.00 Uhr, auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord zu einer stehenden Kolonne. Der Lenker eines Lieferwagens mit deutschen Kontrollschildern fuhr auf der Normalspur und erkannte gemäss eigener Aussage die stehende Kolonne zu spät. Er versuchte kurz vor der Kollision die Kolonne auf der Normalspur zu überholen. Zur selben Zeit befand sich ein unbekannter Personenwagen auf gleicher Höhe auf der Überholspur und verhinderte das Überholmanöver des Lieferwagens. Der Lieferwagen kollidierte in der Folge mit dem Heck des auf der Normalspur stehenden Sattelmotorfahrzeuges mit italienischen Kontrollschildern. Der Fahrzeuglenker des Lieferwagens und der des Sattelmotorfahrzeuges wurden mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonspital überführt. Sie konnten das Spital zwischenzeitlich wieder verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35'000 Franken.

(Kapo)