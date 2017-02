«Mehr Uri!» als Leitsatz

«Mehr Uri!» Dieser Leitsatz prägt das Regierungsprogramm 2016–2020, das vom Regierungsrat in der Sitzung vom 31. Januar verabschiedet wurde. Es soll dem Landrat in der Session vom 15. März vorgelegt werden. Das Regierungsprogramm basiert auf knapp einem Dutzend Erfolgsfaktoren. Diese wurden im vergangenen Halbjahr in einem partizipativen Prozess – auf Grundlage von Interviews mit repräsentativ ausgewählten Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft des Kantons Uri sowie Strasseninterviews – erarbeitet. Der Regierungsrat hat die Erfolgsfaktoren als Legislaturziele übernommen und dazu konkrete Massnahmen definiert, um diese zu erreichen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 4. Februar 2017.

UW