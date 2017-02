Aktuelles aus der Landratssession

Die erste Landratssession im neuen Jahr beginnt mit einer Änderung der Traktandenliste. Auf Antrag der Ratsleitung wird vor der Debatte über die Totalrevision des Gesetzes über das Kantonsspital Uri über die Einsetzung einer Spezialkommission zum Um- und Neubau des Kantonsspitals diskutiert. Das Plenum stimmt dem Antrag mit 42 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung zu.

Fünf neue Vorstösse werden eingereicht: 3 Interpellationen, 1 Postulat und 1 Parlamentarische Empfehlung. Toni Moser (SP, Bürglen) ersucht den Regierungsrat in seiner Interpellation um die Beantwortung von Fragen in Bezug auf die Fahrzeugbeschaffung und den Schadstoffausstoss. Unter anderem will er wissen, ob es im Kanton Uri Leitlinien für die Beschaffung von Fahrzeugen gibt. Die zweite Interpellation stammt von Verena Walker-Epp (CVP, Wassen). Sie verlangt vom Regierungsrat Auskunft über die ärztliche Grundversorgung im Urner Oberland. Ebenfalls eine Interpellation eingereicht hat Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen). In seinem Vorstoss geht es um die Entwicklung der Personalkosten beim Laboratorium der Urkantone. Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) fordert den Regierungsrat in seinem Postulat auf, die geplante Sanierung des Knotens Kastelen zu sistieren und kostengünstigere Varianten zu prüfen. Beim letzten Vorstoss handelt es sich um eine Parlamentarische Empfehlung von Hans Gisler (SVP, Schattdorf) zur Anpassung und Ergänzung zum Reglement (RPBG 40-1115) Planung und Baugesetz.