Auf Safari durch den Wildpark Uri

Die Wild- und Raubtiere haben den Kanton Uri fest im Griff, Wolf, Bär und «Löwen» beherrschen die Schlagzeilen im Gotthardkanton. Und wild tanzen die Heuhaufen-Derwische bei der Neat-Eröffnung. Doch während fast überall das wilde Leben tobt, versucht sich Altdorf als Ort der Stille. Party gibts neuerdings nur noch in Flüelen. Und wer es nicht nur still, sondern auch langsam mag, der weicht nach Bürglen aus. In all dem Trubel versucht das «Urner Wochenglatt» die Übersicht zu behalten und analysiert gewohnt umsichtig die Themen der Zeit auf vier bunten Seiten. Ein wilder Ritt durch den Wildpark Uri zum Auftakt der Fasnacht.