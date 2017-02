Auto rutscht in parkierte Fahrzeuge: 50.000 Franken Sachschaden

Ein Autofahrer ist am Freitagabend, 3. Februar, zwischen 19.00 und 20.00 Uhr auf der Gotthardstrasse von Andermatt in Richtung Hospental unterwegs gewesen. Kurz nach der Ausfahrt Hospental kam er mit seinem Wagen ins Rutschen und prallte gegen ein vor dem Mehrzweckgebäude parkiertes Auto. Als Folge der Kollision wurden zwei weitere dort stehende Fahrzeuge beschädigt, jedoch niemand verletzt. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 50.000 Franken.