Autofahrerin bei Unfall auf Axenstrasse verletzt

Laut Bericht der Kantonspolizei Uri sind am vergangenen Donnerstag, 23. Februar, kurz vor 16.30 Uhr zwei Autos mit Urner Kontrollschildern hintereinander von Brunnen in Richtung Flüelen unterwegs gewesen. Im Dorf Sisikon, auf Höhe der Brücke Riemenstaldnerbach, musste der vordere Autofahrer aufgrund des stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Die dahinterfahrende Lenkerin wurde nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und bemerkte das stehende Fahrzeug vor ihr zu spät, sodass sie mit dem vorderen Personenwagen kollidierte. Dabei verletzte sich die Lenkerin, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Franken.